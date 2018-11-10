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Умерла известная украинская актриса

После тяжелой болезни на 45 году жизни скончалась Юлия Волчкова – актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины.

Юлія Волчкова

О смерти актрисы Юлии Волчковой сообщается на странице Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Facebook.

– Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом, – говорится в сообщении театра.

О дате, времени и месте прощания с Волчковой обещают сообщить позже.

Юлия Волчкова была не только театральной актрисой, она сыграла более 30 эпизодических ролей в кино и сериалах. Была также режиссером-постановщиком в театре Сузір’я.

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Недавно умер основатель и художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер, народный артист Украины Эдуард Митницкий.

Фото: Юлия Волчкова

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