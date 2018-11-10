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Померла відома українська актриса

Після тяжкої хвороби на 45 році життя померла Юлія Волчкова – актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України.

Юлія Волчкова

Про смерть актриси Юлії Волчкової повідомляється на сторінці Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра у Facebook.

– Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом, – йдеться у повідомленні театру.

Про дату, час та місце прощання з Волчковою обіцяють повідомити пізніше.

Юлія Волчкова була не лише театральною актрисою, вона зіграла більше 30 епізодичних ролей у кіно та серіалах. Була також режисером-постановником у театрі Сузір’я.

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Нещодавно помер засновник та художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер, народний артист України Едуард Митницький.

Фото: Юлия Волчкова

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