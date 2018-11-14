PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Бойко уходит из Оппоблока/

Бойко уходит из Оппоблока

Новая Оппозиционная платформа – За життя будет трансформироваться в политическую партию.

Об этом заявил сопредседатель Оппоблока Юрий Бойко, передает Униан.

– Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию, – сообщил Бойко во вторник в эфире программы Пульс на 112 Украина.

Читайте: Юрий Бойко: Цель скандала с буровыми вышками – мое увольнение с должности министра энергетики

Как сообщалось, 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы – За життя. По словам В. Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. Напомним, что согласно закону о политических партиях, членство в двух партиях исключено.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Евгений Мураев объявил о выходе из партии За життя!
Кто выводил деньги из Украины во времена Януковича – в США дали ответ
Юрій Бойко
Ошибочно считать Бойко единым кандидатом от Оппоблока – политолог
Юрій Бойко
Юрий Бойко: Цель скандала с буровыми вышками – мое увольнение с должности министра энергетики
Луценко: О Бойко появились серьезные факты
Драка Бойко и Ляшко: открыто уголовное производство
Драка Бойко и Ляшко: Парубий закрывает боксерский ринг в Раде
Почему Бойко ударил Ляшко – главная версия
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка