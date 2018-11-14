Новая Оппозиционная платформа – За життя будет трансформироваться в политическую партию.

Об этом заявил сопредседатель Оппоблока Юрий Бойко, передает Униан.

– Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию, – сообщил Бойко во вторник в эфире программы Пульс на 112 Украина.

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Как сообщалось, 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы – За життя. По словам В. Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. Напомним, что согласно закону о политических партиях, членство в двух партиях исключено.