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Факты / Украина / Политика / Бойко уходит из Оппоблока/

Бойко йде з Опоблоку

Нова Опозиційна платформа – За життя буде трансформуватися в політичну партію.

Про це заявив співголова Опоблоку Юрій Бойко, передає Уніан.

– Я впевнений що ми на правильному шляху. До нашої політичної платформи приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Зараз ми проводимо переговори і вже найближчим часом всі дізнаються про ці організації. Наша об’єднана платформа буде трансформуватися в політичну партію, – повідомив Бойко у вівторок в ефірі програми Пульс на 112 Україна.

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Як повідомлялося, 9 листопада Бойко і Рабинович підписали угоду про створення Опозиційною платформи – За життя. За словами В. Рабиновича платформа створена для всіх опозиційних сил, які повинні об’єднатися. Нагадаємо, що відповідно до закону про політичні партії, членство в двох партіях виключено.

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