В четверг, 15 ноября, станет известно имя победителя национального телепроекта Новые лидеры. В топ-3 финалистов вошли Максим Бородин, Сергей Замидра и Ольга Матюшина.

Максим Бородин, Ольга Матюшина и Сергей Замидра будут бороться за победу и главный приз проекта Новые лидеры – 1 млн гривен.

Кто станет победителем смотрите уже в этот четверг в 22.20 на телеканале ICTV.

Предлагаем узнать больше о тройке финалистов и их программы.

Сергей Замидра – поселковый голова небольшого городка Немешаево Киевской области. Он мечтает создать населенный пункт будущего и начал со своего города.

Уже два года он внедряет в поселке новейшие технологии и разрабатывает проект Разумный городок. Главная идея проекта Сергея Замидра – ускорение инновационного развития Украины через создание сети небольших разумных городов и общин на практике Немешаево.

Свою славу маленький городок на Киевщине Немешаево получил благодаря внедрению электронной карты немишаевца. На ее создание понадобилось всего 10 тыс. гривен, а сэкономили – 290 тыс. гривен.

Владелец такой карты сканирует ее у водителя при входе в автобус – и информация попадает в электронную базу данных.

Также в Немишаево Замидра разработал такие инновационные идеи как включения фонарей по телефону, отслеживание колорадских жуков с помощью беспилотников.

Ко всему, Сергей неоднократно заявлял, что его профессиональная амбиция – премьер-министр Украины.

Максим Бородин является председателем фракции Сила людей в Мариупольской городской раде. Фракция борется с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.

Шесть лет назад он начал протесты против загрязнения Мариуполя.

Сейчас Максим с командой разрабатывает проект общественного контроля за выбросами промышленных предприятий. Активисты, которым надоело дышать вредными газами, сами собрали 80 тыс. грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая будет работать в городе круглосуточно.

Для того, чтобы заставить крупные предприятия соблюдать экологического законодательства, планирует создать эффективную систему государственного мониторинга и установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим признался, что против его борьбы за чистый воздух выступает владелец крупнейших заводов Ринат Ахметов.

Бородин уверен, что с решением проблем экологии на государственном уровне и при активной поддержке общественности – у нас есть шанс жить в чистой стране.

Ольга Матюшина – самая молодая женщина-мэр в Украине г. Коцюбинское. Она стремится сохранить 6,5 тыс. гектаров Беличанского леса, поскольку эта территория служит естественным барьером для Киева и поставляет кислород для всего правого берега города.

Борьба за Беличанский лес началась в 2008 году. За время, пока Ольга была председателем Коцюбинского, ее пытались пять раз убрать с должности и угрожали физической расправой.

Чтобы спасти Беличанский лес, Ольга Матюшина подала свой проект на Новые лидеры, его цель – вынести границы национального парка в натуру.

На момент прямых эфиров миллион для реализации своего проекта активисты вместе с поселковым головой уже нашли. Кабмин выделил НПП Голосеевский около миллиона гривен на вынос пределов Беличанского леса в натуру, и в сентябре тендер на выполнение этих работ было уже проведено.

Поэтому Ольга Матюшина заявила, что в случае своей победы 1 млн гривен потратит на реализацию проекта врача Ростислава Зауральского (заготовка, хранение и использование аутоплазмы, – Ред.) в Коцюбинском.

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Кстати, именно зрительское голосование решает, кто станет победителем. Поддержать своего фаворита можно уже в этот четверг в 22.20 на телеканале ICTV.

Напомним, как участники проекта держались во время Hard Talk с ведущими ICTV- Оксаной Соколовой, Павлом Казариным и Вадимом Карпяком.