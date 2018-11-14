У четвер, 15 листопада, стане відомо ім’я переможця національного телепроекту Нові лідери. До топ-3 фіналістів увійшли Максим Бородін, Сергій Замідра та Ольга Матюшина.

Максим Бородін, Ольга Матюшина та Сергій Замідра боротимуться за перемогу та головний приз проекту Нові лідери – 1 млн гривень.

Хто стане переможцем дивіться вже цього четверга о 22.20 на телеканалі ICTV.

Пропонуємо дізнатись більше про трійку фіналістів та їхні програми.

Сергій Замідра – селищний голова невеличкого містечка Немішаєво, що на Київщині. Він мріє створити населений пункт майбутнього і почав зі свого міста.

Вже два роки він впроваджує у селищі новітні технології і розробляє проект Розумне містечко. Головна ідея проекту Сергія Замідри – прискорення інноваційного розвитку України через створення мережі невеликих розумних містечок та громад на практиці Немішаєва.

Свою славу маленьке містечко на Київщині Немішаєво здобуло завдяки впровадженню електронної карти немішаєвця. На її створення знадобилось всього 10 тис. гривень, а заощадили – 290 тис. гривень.

Власник такої картки сканує її у водія при вході в автобус – і інформація потрапляє в електронну базу данних.

Також в Немішаєво Замідра розробив такі інноваційні ідеї як вмикання ліхтарів через телефон, відстежування колорадських жуків за допомогою дронів.

До всього, Сергій неодноразово заявляв, що його професійна амбіція – прем’єр-міністр України.

Максим Бородін є головою фракції Сила людей у Маріупольській міській раді. Фракція бореться з екологічним забрудненням промислових міст України.

Шість років тому він почав протести проти забруднення Маріуполя.

Нині Максим із командою розробляє проект громадського контролю за викидами промислових підприємств. Активісти, яким набридло дихати шкідливими газами, самі зібрали 80 тис. грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, що працюватиме у місті цілодобово.

Для того, аби змусити потужні підприємства дотримуватись екологічного законодавства, планує створити ефективну систему державного моніторингу та встановити газоаналізатори на кожному великому джерелі викидів.

Максим зізнався, що проти його боротьби за чисте повітря виступає власник найбільших заводів Рінат Ахметов.

Бородін впевнений, що із вирішенням проблем екології на державному рівні і за умови активної підтримки громадськості – ми маємо шанс жити у чистій країні.

Ольга Матюшина – наймолодша жінка-мер в Україні м. Коцюбинське. Вона прагне зберегти 6,5 тис. гектарів Біличанського лісу, оскільки ця територія слугує природним бар’єром для Києва та постачає кисень для всього правого берега міста.

Боротьба за Біличанський ліс почалась у 2008 році. За час, поки Ольга була головою Коцюбинського, її намагались п’ять разів прибрати з посади та погрожували фізичною розправою.

Аби врятувати Біличанський ліс, Ольга Матюшина подала свій проект на Нові лідери, його мета – винести межі національного природного парку в натуру.

На момент прямих ефірів мільйон для реалізації свого проекту активісти разом із селищною головою вже знайшли. Кабмін виділив НПП Голосіївський близько мільйона гривень на винесення межі Біличанського лісу в натуру, і у вересні тендер на виконання цих робіт було вже проведено.

Тому Ольга Матюшина заявила, що у разі своєї перемоги 1 млн гривень витратить на реалізацію проекта лікаря Ростислава Зауральського (заготівля, зберігання і використання аутоплазми, – Ред.) у Коцюбинському.

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До речі, саме глядацьке голосування вирішує, хто стане переможцем. Підтримати свого фаворита можна вже вже цього четверга о 22.20 на телеканалі ICTV.

Нагадаємо, як учасники проекту трималися під час Hard Talk з ведучими ICTV – Оксаною Соколовою, Павлом Казаріним і Вадимом Карп’яком.