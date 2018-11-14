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В Украине создали Госслужбу по делам ветеранов

Кабмин создал Государственную службу по делам ветеранов.

Кабмін

Кабинет министров ликвидировал Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО и создал Государственную службу по делам ветеранов.

Реорганизация учреждения вызвана невыполнением правительством постановления Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов.

Аппарат Госслужбы будет насчитывать 150 человек.

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По словам председателя парламентского комитета по делам участников боевых действий  Александра Третьякова, невозможно одновременно реформировать Госслужбу по делам ветеранов и создать министерство.

Поэтому принятое постановление является самым быстрым решением вопроса.

Ранее Факты ICTV писали о реабилитации военных после возвращении с Востока.

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