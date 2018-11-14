Кабмін створив Державну службу в справах ветеранів.

Кабінет міністрів ліквідував Держслужбу в справах ветеранів війни і учасників АТО та створив Державну службу в справах ветеранів.

Реорганізація установи спричинена невиконанням урядом постанови Верховної Ради щодо створення Міністерства у справах ветеранів.

Апарат Держслужби налічуватиме 150 осіб.

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За словами голови парламентського комітету в справах учасників бойових дій Олександра Третьякова, неможливо одночасно реформувати Держслужбу в справах ветеранів та створити міністерство.

Тому прийнята постанова є найшвидшим вирішенням питання.

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