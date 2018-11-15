Онлайн-трансляция проекта Новые лидеры начнется сегодня, 15 ноября, в 22.20. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.
Новые лидеры сегодня получат своего победителя.
В финал национального проекта попали такие лидеры:
- Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения
- Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах
- Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине
Все они сегодня будут бороться за главный приз проекта – миллион гривен на реализацию своей идеи.Читайте: Сохранение парков и лесов: проект Ольги Матюшиной в Новых лидерах Украина без мусора - проект Нового лидера Максима Бородина Сделать Немешаево городком будущего - проект Сергея Замидры в Новых лидерах
Новые лидеры – онлайн-трансляция:
Прямой эфир Новых лидеров начнется в 22.20 на телеканале ICTV.
Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.
Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.