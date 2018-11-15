Онлайн-трансляция проекта Новые лидеры начнется сегодня, 15 ноября, в 22.20. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.

Новые лидеры сегодня получат своего победителя.

В финал национального проекта попали такие лидеры:

Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения

– защищает Беличанский лес от уничтожения Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах

– борется за чистый воздух в промышленных регионах Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине

Все они сегодня будут бороться за главный приз проекта – миллион гривен на реализацию своей идеи.

Новые лидеры – онлайн-трансляция:

Прямой эфир Новых лидеров начнется в 22.20 на телеканале ICTV.

Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.

Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.