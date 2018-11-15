PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Финал проекта Новые лидеры: онлайн-трансляция/

Финал проекта Новые лидеры: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция проекта Новые лидеры начнется сегодня, 15 ноября, в 22.20. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.

Новые лидеры сегодня получат своего победителя.

В финал национального проекта попали такие лидеры:

  • Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения
  • Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах
  • Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине

Все они сегодня будут бороться за главный приз проекта – миллион гривен на реализацию своей идеи.

Читайте: Сохранение парков и лесов: проект Ольги Матюшиной в Новых лидерах Украина без мусора - проект Нового лидера Максима Бородина Сделать Немешаево городком будущего - проект Сергея Замидры в Новых лидерах

Новые лидеры – онлайн-трансляция:

Прямой эфир Новых лидеров начнется в 22.20 на телеканале ICTV.

Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.

Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Снегопад в Украине: кому ждать новой волны и какая ситуация по регионам
Миллион победителю, сюрпризы и напряжение – большой финал проекта Новые лидеры
Горнолыжные курорты Украины: куда поехать и сколько стоит
Камикадзе за рулем или безопасный водитель: кто вы на дороге зимой? ТЕСТ
Новые лидеры: какие проекты вышли в финал и почему о них стоит знать
Украина, Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против РФ
Черная пятница 2018: где лучше покупать онлайн в Украине, США и ЕС
9-ая совместная сессия в Вильнюсе: о чем говорили Украина, Литва и Польша
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка