Сегодня, 19 ноября, празднуют Всемирный день туалета. К слову, для жителей Киева создали удобное мобильное приложение – интерактивную карту общественных туалетов.

Всемирный день туалета впервые отметили в 2002 году. К слову, учредили его в Сингапуре 2001 году на международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Именно это страна славится безукоризненной чистотой WC.

С помощью приложения можно найти туалет в любом районе Киева.

Сейчас на электронной карте находиться 77 общественных туалетов. Красным цветом выделены неработающие, зеленым – действующие.

Чтобы узнать точное местоположение, нужно просто кликнуть на выбранный туалет.

Как выглядит приложение – видно здесь.

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Ранее Факты ICTV писали, що Министерство регионального развития планирует рассмотреть предложение по проектированию общественных туалетов в метро.

Фото: unsplash.