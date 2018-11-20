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Факти / Україна / Політика / Новинський очолив Опоблок/

Новинский возглавил Оппоблок

Народный депутат Вадим Новинский возглавил парламентскую фракцию Оппозиционный блок.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции, информирует Depo.uaсо ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, 9 ноября оппозиционные политические силы с регионовским прошлым публично подписали соглашение об объединении и создании Оппозиционной платформы – За жизнь.

В тот же день Вадим Новинский заявил, что партия Оппоблок не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении.

По его словам, Бойко это сделал как частное лицо.

Читайте: Вадим Новинский: Главное слово – диалог

16 ноября политсовет оппозиционной платформы принял решение выдвинуть Бойко как единого кандидата на выборах президента Украины.

Сегодня, 20 ноября, Юрия Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции Оппозиционный блок.

Напомним, народный депутат Вадим Новинский возглавил движение Партия мира.

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