Народный депутат Вадим Новинский возглавил парламентскую фракцию Оппозиционный блок.
Соответствующее решение было принято на заседании фракции, информирует Depo.uaсо ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, 9 ноября оппозиционные политические силы с регионовским прошлым публично подписали соглашение об объединении и создании Оппозиционной платформы – За жизнь.
В тот же день Вадим Новинский заявил, что партия Оппоблок не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении.
По его словам, Бойко это сделал как частное лицо.
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16 ноября политсовет оппозиционной платформы принял решение выдвинуть Бойко как единого кандидата на выборах президента Украины.
Сегодня, 20 ноября, Юрия Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции Оппозиционный блок.
Напомним, народный депутат Вадим Новинский возглавил движение Партия мира.