Народный депутат Вадим Новинский возглавил движение Партия мира.

– Дорогие друзья, в минувшую пятницу состоялся большой совет всеукраинского движения Партия мира. Были сформированы руководящие органы организации, а мне была оказана высокая честь быть избранным главой движения, – сообщил Вадим Новинский на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что за считанные месяцы с того дня, как он с единомышленниками инициировали создание движения, которое объединило бы всех для достижения мира на нашей земле, откликнулись тысячи и тысячи украинцев по всей стране. Общественные организации, трудовые коллективы, даже партии заявили о готовности объединяться вокруг этой простой, понятной и очень важной цели.

– За эти месяцы у нашего движения появились сотни ячеек практически в каждом регионе страны, созданы 22 областные организации, и каждый день появляются наши новые подразделения.

По его мнению, идея мира объединяет людей самых разных политических взглядов, возрастов и социального статуса. И сейчас она является по-настоящему нацияобразующей.

– Считаю, что именно на всеобъемлющей идее мира – мира в сердце каждого украинца, мира между украинцами, мира без войн и конфликтов – мы сможем построить новую, успешную, счастливую Украину.

Напомним, что по “свежим” данным социологической группы Рейтинг (25 сентября) на вопрос о сферах, в которых наибольшие ожидания первоочередных изменений от будущего президента Украины, 66% украинцев отмечает, что желают завершения войны на Донбассе. 49% хотят видеть усиление борьбы с коррупцией, а 34% – повышение социальных стандартов. Кроме того, 73% опрошенных считают, что страна сейчас движется в неправильном направлении.

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Войну на Донбассе считают проблемой номер 1 и 60% опрошенных, согласно исследованию о социально-политической ситуации в стране, которое было презентовано в Киеве 14 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС).