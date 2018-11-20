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Порошенко назначил нового руководителя Черкащины

Новым главой Черкащины стал Александр Вельбивец.

вербівець олександр

Петр Порошенко назначил новым главой Черкащины Александра Вельбивца.

Президент подчеркнул, что новый губернатор должен прежде всего осуществить инспекционную поездку в Смелу и решить проблему с отоплением.

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К слову, Александр Вельбивец является депутатом областного совета от партии Блок Петра Порошенко Солидарность.

Ранее был Лисянским поселковым головой Черкасской области.

С ноября 2015 занимает должность председателя Черкасского областного совета.

Ранее Факты ICTV писали о том, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением мэрам городов, где до сих пор нет отопления.

Фото: Правительственный курьер

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