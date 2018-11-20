Новым главой Черкащины стал Александр Вельбивец.
Петр Порошенко назначил новым главой Черкащины Александра Вельбивца.
Президент подчеркнул, что новый губернатор должен прежде всего осуществить инспекционную поездку в Смелу и решить проблему с отоплением.
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К слову, Александр Вельбивец является депутатом областного совета от партии Блок Петра Порошенко Солидарность.
Ранее был Лисянским поселковым головой Черкасской области.
С ноября 2015 занимает должность председателя Черкасского областного совета.
Ранее Факты ICTV писали о том, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением мэрам городов, где до сих пор нет отопления.
Фото: Правительственный курьер
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