Новым главой Черкащины стал Александр Вельбивец.

Петр Порошенко назначил новым главой Черкащины Александра Вельбивца.

Президент подчеркнул, что новый губернатор должен прежде всего осуществить инспекционную поездку в Смелу и решить проблему с отоплением.

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К слову, Александр Вельбивец является депутатом областного совета от партии Блок Петра Порошенко Солидарность.

Ранее был Лисянским поселковым головой Черкасской области.

С ноября 2015 занимает должность председателя Черкасского областного совета.

Ранее Факты ICTV писали о том, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением мэрам городов, где до сих пор нет отопления.

Фото: Правительственный курьер