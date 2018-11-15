Город Смела Черкасской области получит кредит на 25 млн грн для запуска отопительного сезона.

Соответствующее заявление сделал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании государственной комиссии по предотвращению ЧС в Смеле.

– Премьер-министр инициировал предложение о предоставлении краткосрочной ссуды для города Смела в размере 25 млн грн, – сказал Геннадий Зубко.

По его словам, этой суммы будет достаточно, чтобы произвести запуск отопительного сезона в городе, провести подготовительные процедуры.

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Напомним, в Смеле 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за срыва отопительного сезона.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил дать отопление в Смеле, а правоохранителей обязал найти виновных в чрезвычайной ситуации.

Фото: Геннадий Зубко