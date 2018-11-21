Чтобы получить субсидию в Украине, в некоторых случаях не нужно выписывать членов семьи из жилья.
Если кто-то из членов семье прописан в доме, но находится за границей, нужна взять справку о том, что он там работает официально и платит взносы в Пенсионный фонд той страны, заявил министр соцполитики Андрей Рева в эфире 112 Украина.
По его словам, Украина примет эту справку и тогда назначит субсидию.
– Когда человек учится или в командировке – это исключения, при которых и без справки мы можем назначить субсидию, – сказал он.
Если же человек работает нелегально, он должен заплатить в Украине ЕСВ за 3 месяца (около 2400 грн), и после этого получить право домохозяйства на субсидию.
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Напомним, как будет действовать монетизация субсидий.
Фото: Siriporn Kaenseeya|Dreamstime.com
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