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Субсидия в Украине: когда не нужно выписываться из дому

Чтобы получить субсидию в Украине, в некоторых случаях не нужно выписывать членов семьи из жилья.

Субсидии

Если кто-то из членов семье прописан в доме, но находится за границей, нужна взять справку о том, что он там работает официально и платит взносы в Пенсионный фонд той страны, заявил министр соцполитики Андрей Рева в эфире 112 Украина.

По его словам, Украина примет эту справку и тогда назначит субсидию.

– Когда человек учится или в командировке – это исключения, при которых и без справки мы можем назначить субсидию, – сказал он.

Если же человек работает нелегально, он должен заплатить в Украине ЕСВ за 3 месяца (около 2400 грн), и после этого получить право домохозяйства на субсидию.

Читайте: Льготы или субсидия: Кабмин разрешил украинцам выбирать

Напомним, как будет действовать монетизация субсидий.

ФотоSiriporn Kaenseeya|Dreamstime.com

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