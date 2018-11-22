Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Ирину Фриз.

Парламент назначил министром по делам ветеранов Ирину Фриз.

За это решение проголосовали 270 депутатов.

Ирина Фриз является членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, а также работает в подкомитете по вопросам безопасности государственных информационных систем.

Кроме того, она возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО.

Также парламент поддержал назначение Оксаны Маркаровой министром финансов.

За это проголосовали 242 народных депутата.

Оксана Маркарова была исполняющей обязанности министра с июня 2018 года.

Читайте: В Украине создали Госслужбу по делам ветеранов

К слову, Верховная Рада также поддержала отставку министра агрополитики Тараса Кутового.

За это решение проголосовали 257 народных депутатов.

Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия с апреля 2016 года.

В августе 2017 он уже подавал заявление об отставке и просил нардепов его поддержать.

Ранее Факты ICTV писали о принятых изменениях в Конституцию в 1-м чтении.

Фото: Ирина Фриз/Facebook