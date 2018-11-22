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Факти / Україна / Курс на членство в ЄС і НАТО: Рада прийняла зміни до Конституції у 1-му читанні/

Курс на членство в ЕС и НАТО: Рада приняла изменения в Конституцию в 1-м чтении

Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стратегического курса страны на членство Украины в ЕС и НАТО.

311 депутатов поддержали в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию.

Согласного ему, Украина берет курс на членство в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора.

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Кроме того, исключается из основного закона возможность аренды другими странами военных баз на территории Украины.

Ранее Конституционный суд Украины дал положительное заключение по законопроекту. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия также поддержал этот законопроект.

Фото: УНИАН.

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