Событием недели стал развод “промышленно-минеральной” и “газовой” части Оппоблока. В понедельник после скандально-шумного выхода “газов” стороны обменялись чередой заявлений в которых обвиняли друг друга в сотрудничестве с властью.

Так политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook прокомментировал исключение из Оппозиционного блока Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

– Верховная Рада Украины в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о курсе на интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Убеждать депутатов приехал лично Петро Порошенко. Для гаранта Конституции было важно начать перекройку Конституции, конституционным большинством голосов, несмотря на то, что в первом чтении достаточно и простого большинства депутатов. Мотив в решении президента продавить принятие изменений в Конституции очевиден. Поддержка 311 депутатов даст повод говорить о том, что правящая коалиция поддерживает Порошенко, – объясняет политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, сейчас и сторонники, и противники гаранта четко делятся на два лагеря: за и против.

При этом Банковая заинтересована, чтобы позиция против была минимально представлена.

– Действительно, такого рода голосование – идеальный повод заявить свою оппозиционность. Поименное голосование показывает, что в этом принципиальном вопросе из 21 голоса против 16 дала фракция Оппоблока во главе с Новинским. Показательна позиция и новообразованной платформы За життя Бойко-Рабиновича из 18 человек, только три голоса против, остальные “вышли в туалет” или не голосовали. Согласитесь, что это какая-то кокетливая оппозиционность, – считает политолог Андрей Золотарев.

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Как ранее сообщалось, 21 ноября народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции Оппозиционного блока. По словам народного депутата Вадима Новинского, причиной стало нарушение устава партии, “подыгрывание” действующей власти и предательство интересов избирателей.