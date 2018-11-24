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Меркель рассказала, когда Украина может вступить в ЕС

Ангела Меркель назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире Прямого.

По его словам, во время своего приезда в Киев, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Украине нужно еще пять-восемь лет, чтобы вступить в Евросоюз.

К слову, такое заявление впервые прозвучало от политика такого высокого уровня.

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Напомним, Ангела Меркель также рассказала, какими бы реформами занималась, если бы была премьером Украины.

Фото: Christian Marquardt – Pool/Getty Images

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