Ангела Меркель назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз.
Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире Прямого.
По его словам, во время своего приезда в Киев, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Украине нужно еще пять-восемь лет, чтобы вступить в Евросоюз.
К слову, такое заявление впервые прозвучало от политика такого высокого уровня.Читайте: Взять судьбу в собственные руки! Меркель поддержала создание армии ЕС Меркель хочет сохранить транзитную роль Украины в Северном потоке-2 Эскалация Азова, "выборы" на Донбассе и санкции: о чем говорили Порошенко и Меркель
Напомним, Ангела Меркель также рассказала, какими бы реформами занималась, если бы была премьером Украины.
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