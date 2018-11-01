Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какие бы три главных реформы провела в Украине на месте премьера.

– Первая реформа – это механизм борьбы с коррупцией. Я считаю это одной из самых сложных проблем, которая не решается за один день. Здесь нужно многое сделать с помощью международных экспертов, которые имеют опыт, – отметила Ангела Меркель, передает Радио Свобода.

Второй реформой канцлер Германии назвала децентрализацию. По ее мнению, Украина – это большая страна, поэтому ответственность следует передать мэрам, общинам, а также дать им возможность собирать налоги, дабы была конкуренция между регионами.

Следующей важной реформой Меркель назвала – приватизацию.

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– Необходимо создать законодательную основу для приватизации, поскольку я думаю, что есть достаточно много государственных предприятий в Украине. Они тенденциозно еще не достаточно эффективны. Конечно, приватизация – это не панацея, – отметила Меркель.

Также она добавила, что стоит провести реформу цен на энергоносители, поскольку нельзя длительное время жить на основе субсидий для всех.

Ранее Факты ICTV писали, что Ангела Меркель не рассматривает критично Северный поток-2 и желает сохранить в нем транзитную роль Украины.

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