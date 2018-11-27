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НБУ: ВТБ Банк – банкрот

ВТБ Банк (Киев) решением НБУ переведен в категорию неплатежеспособных.

ВТБ Банк (Киев) из-за снижения объема ликвидности, что привело в итоге к ухудшению его финсостояния, был признан проблемным. О решении отнести банк к категории неплатежеспособных принял решение Национальный банк Украины.

13 ноября в НБУ установили для ВТБ Банка срок, за который финучреждение должно было принять план по выходу из кризиса. Как сообщает Нацбанк, реальных шагов для предотвращения неплатежеспособности регулятор так и не увидел.

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Именно отсутствие мер по улучшению ликвидности со стороны  ВТБ Банка привело к тому, что НБУ 27 ноября отнес данный банк к категории неплатежеспособных.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение о закрытии двух банков в Украине.

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