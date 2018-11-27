Согласно указу президента Украины, военное положение в 10 областях Украины введено с 14.00 26 ноября на 30 дней.

– В соответствии с Законом Украины Об утверждении Указа Президента Украины О введении военного положения в Украине (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018, – заявили в пресс-службе СНБО.

Военное положение в Украине ввели из-за агрессии России в Керченском проливе.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

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К слову, Факты ICTV вели онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

Фото: АП.