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Факти / Україна / Опубліковано указ Порошенка про введення воєнного стану (ДОКУМЕНТ)/

Опубликован указ Порошенко о введении военного положения (ДОКУМЕНТ)

Согласно указу президента Украины, военное положение в 10 областях Украины введено с 14.00 26 ноября на 30 дней.

– В соответствии с Законом Украины Об утверждении Указа Президента Украины О введении военного положения в Украине (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018, – заявили в пресс-службе СНБО.

Военное положение в Украине ввели из-за агрессии России в Керченском проливе. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Читайте:  Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)

К слову, Факты ICTV вели онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

Фото: АП.

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