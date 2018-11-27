Из-за подорожания природного газа тариф на отопление вырастет в среднем на 17,1%.

В Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что для населения цена на отопление, в связи с повышением цены на газ, вырастет примерно на 17,1%, передает УНИАН.

Предварительные расчеты по росту тарифов проводились учитывая действующие требования законодательства.

По расчетам НКРЭКУ средняя цена отопления двухкомнатной квартиры увеличится с 975 до 1136 грн.

То есть после повышения тарифов стоимость отопления в таком случае вырастет на 161 грн.

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К слову, Киевтеплоэнерго опубликовало тарифы, которые используются для расчета стоимости отопления за октябрь.