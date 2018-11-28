Официально президентская кампания стартует более чем за месяц. Но учитывая количество политической рекламы, она уже идет полным ходом. Кандидаты так и сыплют креативом или же примитивом с билбордов.

К примеру, один из них утверждает, что время расти. Но кому, куда и зачем – даже опытные политтехнологи не понимают.

Еще один избирательный креатив – строители страны, в которые решили записаться сразу два Шевченко – нардеп и бывший экологический министр. А сколько еще миротворцев у нас развелось, которые в очередной раз обещают закончить войну. Кроме этого, вскоре вместе с городским головой Львова мы все пойдем в наступление, вот только в какое и куда.



Пока президент пытается победить благодаря триаде Армия, язык, вера – его соратник по коалиции Арсений Яценюк предложил свой неожиданный вариант – Украинский язык, кино и песня. Эксперты утверждают, что цель этих бордов – потролить президентскую политическую рекламу.

Зато уже начал отбирать голоса у кандидатов шоумен Зеленский, хотя еще ни одну кампанию не начинал. Если, конечно, не считать завуалированной политической пропагандой – хитрые билборды с рекламой нового фильма Слуга народа.

Пока у Тимошенко больше думают не о конкурентах на выборах, а о противодействии хамски черному пиару. И провокациям, когда титушек подвозят на предвыборные встречи.

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Еще один кандидат, который может собрать урожай на электоральных полях Тимошенко – Ляшко. С главным радикалом у них, похоже, пакт о ненападении. Ведь распри, которые велись между ними ранее, никому не добавили рейтинга.

Святослав Вакарчук все еще не определился: будет ли участвовать в выборах. А Андрей Садовый не хочет снимать свою кандидатуру в пользу партнеров.

Но не все нормально пока в лагере националистов. В Нацкорпусе рассчитывали, что единым кандидатом от националистических сил будет нардеп Андрей Билецкий. Но свободовцы неожиданно выдвинули в президенты экс-вице-спикера Рады Руслана Кошулинского, который три года назад заставил понервничать самого Садового на выборах мэра Львова.

За президентскую булаву у нас уже готовы бороться не менее, трех десятков кандидатов. Это рекорд за время независимости. Официально кампания стартует как раз под Новый год. Поэтому нас ждут и невероятное количество поздравлений с праздником.

Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении даты выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.