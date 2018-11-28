Ситуация в Керченском проливе, во время которой российские корабли атаковали украинские катера, получила первую реакцию от Владимира Путина.

Ситуацию в Керченском проливе впервые прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Москва прогнозируемо сняла с себя вину, назвав атаку, во время которой были ранены украинские военные моряки, “провокацией украинских властей”, пишет Медуза.

Путин связывает инцидент, который называет “небольшим”, с надвигающимися выборами президента в Украине.

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По его словам, украинской власти якобы было необходимо ввести военное положение с целью помешать на выборах конкурентам.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября в нейтральных водах.

В ВМС ВСУ представили доказательства того, что Россия стреляла на уничтожение личного состава украинских кораблей.