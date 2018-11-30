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Украина ограничила иностранцам въезд на Донбасс

Из-за введения военного положения иностранцам будет ограничен въезд на оккупированные территории Донбасса.

Из-за того, что в отдельных областях Украины ввели военное положение въезд иностранцев и лиц без гражданства на оккупированные территории Донбасса будет ограничен, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Пересечь линию разграничения позволят членам наблюдательных миссий ОБСЕ, ООН и Красного Креста.

Также возможность попасть на оккупированные территории будет у иностранцев, которые предоставят документы о постоянном проживании или они будут руководствоваться гуманитарной целью.

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Все КПВВ продолжат свою работу в штатном режиме, но при этом пограничников привели в полную боевую готовность.

В случае изменения режима работы пропускных пунктов будет предоставлена соответствующая информация.

Напомним, на время действия военного положения в Украину не будут пропускать российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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