Россия продолжает наращивать присутствие в Азовском море, Украина готовится отражать атаку, а международное сообщество готово в этом помочь. Факты ICTV пообщались с адмиралом ВМС ВСУ Игорем Воронченко, который рассказал о ситуации в Азовском море.

Российские спецслужбы задержали украинские военные корабли, направлявшиеся из порта Одессы в Мариуполь 25 ноября.

Они применили оружие, отбуксировали три украинских корабля к военной базе в Керчи, а экипажи судов обвинили в “незаконном пересечении границы РФ”, отправив в СИЗО.

Россия наращивает потенциал

Активно блокировать украинские корабли на входе в Керченский пролив Россия начала в апреле 2018 года. Она задерживала торговые суда для проверок, чем создавали экономическую блокаду, приводя к миллионным убыткам и потере партнеров.

Еще перед вооруженной агрессией, ВМФ РФ начал стягивать свои силы в Азовскую акваторию. В октябре этого года пограничные службы сообщали о 120 российских кораблях и катерах, которые патрулировали воды Азова.

Игорь Воронченко отметил, что в России сейчас достаточно сил, чтобы осуществить повторную агрессию:

– Процесс идет. Они постоянно их (силы, – Ред.) увеличивают, аккумулируют, перегруппировывают.

Черноморский флот России активно проводит тренировки как в Азовском море, так и в Черном:

– В Черном и Азовском морях очень много районов, которые они перекрывают и проводят мероприятия боевой подготовки. Два дня назад выходили подводные лодки в море с отработкой мероприятий подготовки. У них всегда есть дежурство в районе газовых вышек и Каркинитского залива.

По словам адмирала, Россия не столько готовится к атаке, сколько демонстрирует свою готовность. То есть, паниковать рано.

Мы готовы отразить атаку

Агрессия России в Керченском проливе заставила Украину привести ВСУ в полную боевую готовность.

– Поддержание в надлежащем состоянии боевой готовности России побуждает к тому, чтобы мы готовились. Сейчас мы готовы к отражению атаки, – утверждает Воронченко.

Однако, ВМС – это не сильная сторона Украины. После аннексии Крыма, украинский флот потерял около 80% потенциала – большинство судов остались на полуострове, а часть военнослужащих присягнули РФ.

– Что касается мер проведения действий корабельных группировок, мы ограничены в некоторых задачах. Флот за четыре года или за два дня в полном объеме мы не построим.

Однако, Украина продолжает отработку, в том числе на суше. 28 ноября пограничники уже провели мероприятия противодесантной обороны на побережье.

По словам адмирала, ВМС имеют четкую стратегию развития военно-морского флота:

– У нас принята стратегия и я о ней уже докладывал. Она разбита на три этапа. Первый этап – это создание москитного флота, который действовал бы в прибрежной зоне.

Международные партнеры помогут

Президент Украины уже несколько раз призвал НАТО разместить корабли в Азовском море. Адмирал ВМС напомнил, что Украина уже давно тесно сотрудничает с другими странами и НАТО в том числе в сфере военно-морской подготовки.

Так, с 1997 года Украина совместно с Минобороны США ежегодно проводит в Черном море учения Си-Бриз.

Украина предоставляет инфраструктуру Черного моря, а США финансирует мероприятие. Во время учений отрабатываются маневры в море и на суше, проводятся тренировки спецопераций, в том числе в кризисных регионах. Так, в этом году на Си-Бриз приехало 19 стран.

НАТО поддерживает Украину в течение четырех лет российской агрессии:

– Направлений было много – это и оперативное реагирование штабов, и курсы для морских пехотинцев и штабного звена, а также совместимость корабельных группировок при выполнении совместных задач в море. Все это мы проводили.

Воронченко отметил, что международные партнеры готовы предоставить свои корабли для поддержки Украины:

– Меры поддержки нашими партнерами тоже обсуждались. Я был на этих переговорах. Есть поддержка относительно присутствия кораблей в Черном море и проведения совместных учений. Есть планы по наращиванию и углублению сотрудничества.

Договор о сотрудничестве нужен?

С 2004 года между Украиной и Россией заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Следовательно некоммерческие корабли под флагами одной из стран могут свободно передвигаться по акватории.

Россия неоднократно нарушила договор – блокируя пролив, проверяя корабли, а затем и осуществив вооруженные нападения на наши катера.

Однако правительство Украины не спешит его разрывать. Главный аргумент – основание обратиться в международный суд по поводу нарушения Россией договора.

Воронченко имеет неоднозначные суждения относительно договора. С одной стороны, его надо оставить:

– На данный момент договор нужно оставить. К определению правовой оценки международных специалистов по морскому праву.

С другой – его денонсация предоставит Украине ряд преимуществ:

– Какие плюсы? У нас будет 12-мильная зона и четкая граница. Де-факто, Россия будет пользоваться проливом, а де-юре будет признано, что пролив наш.

– В 2013 году я последний раз был на совместной встрече пограничной службы. С 2003 до 2014 года Россия оттягивала делимитацию границ. И это не с проста. Ей было в то время выгодно – не было четких границ в Азовском море, – добавил адмирал военно-морских сил.

Моряки вернутся – надежда есть

Игорь Воронченко уверен, что нам удастся в ближайшее время вернуть украинских моряков домой:

– Много оснований, чтобы считать, что надежда есть.

– Я знаю их лично. Это одна семья, один экипаж. Я не раз выходил в море с командирами кораблей. Для меня это очень больно. Каждый день их пребывания там влияет на меня. Это мои подчиненные и я за них волнуюсь, – поделился переживаниями адмирал.

Когда стало известно о захвате моряков спецслужбами РФ, Воронченко через адвокатов передал им письмо. Он выразил свою поддержку и еще раз подчеркнул, что моряки действовали в рамках закона.

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Россия намеренно прибегает к дополнительным провокациям, демонстрируя свой морской потенциал в Азове. Однако после событий в Керченском проливе Украина готова отразить очередную агрессию, если РФ предпримет такую. Пока Россия нарушает Договор о сотрудничестве, блокируя корабли, нарушает Женевскую конвенцию, удерживая моряков в плену, международное сообщество готовит очередной список санкций против агрессора.

Фото: gettyimages, Антон Наумлюк

Лилия Ященко