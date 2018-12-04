Украинцы, получившие в этом сезоне субсидии, должны оплатить обязательный платеж и имеют возможность покрыть сумму остальных расходов за счет сэкономленных средств.

Украинцы должны оплатить обязательный платеж, сообщает правительственный сайт Teplo.gov.ua.

Обязательный платеж – это минимальная сумма, которую платит домохозяйство по факту расходования коммунальных услуг.

Если с предыдущего месяца у домохозяйства остались сэкономленные средства, их можно использовать в следующем, заплатив при этом обязательный платеж.

Сэкономленные деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Например, семье была начислена 550 грн октябрьской субсидии (неполный отопительный месяц). Обязательный платеж домохозяйства – 820 грн. Но в октябре было потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачено по его фактической стоимости – 92,26 грн. В следующем месяце эта семья имеет право рассчитаться за использованный сверх нормы газ сэкономленными в предыдущем месяце средствами.

В ноябре обязательный платеж составляет 1000 грн по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток – 300 кубов – можно использовать в более холодные месяцы. Эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата.

Сумма субсидии, которую не использовали в прошлом должны обязательно внести в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Исполнитель жилищно-коммунальной не имеет права игнорировать сэкономленную субсидию или насчитывать ее иначе.

Напомним, как будет действовать монетизация субсидий.