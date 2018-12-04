Украинцы, получившие в этом сезоне субсидии, должны оплатить обязательный платеж и имеют возможность покрыть сумму остальных расходов за счет сэкономленных средств.
Украинцы должны оплатить обязательный платеж, сообщает правительственный сайт Teplo.gov.ua.
Обязательный платеж – это минимальная сумма, которую платит домохозяйство по факту расходования коммунальных услуг.
Если с предыдущего месяца у домохозяйства остались сэкономленные средства, их можно использовать в следующем, заплатив при этом обязательный платеж.
Сэкономленные деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг.Читайте: Субсидия в Украине: когда не нужно выписываться из дому Льготы или субсидия: Кабмин разрешил украинцам выбирать Платежки за газ и тепло за ноябрь без субсидии - что делать
Например, семье была начислена 550 грн октябрьской субсидии (неполный отопительный месяц). Обязательный платеж домохозяйства – 820 грн. Но в октябре было потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачено по его фактической стоимости – 92,26 грн. В следующем месяце эта семья имеет право рассчитаться за использованный сверх нормы газ сэкономленными в предыдущем месяце средствами.
В ноябре обязательный платеж составляет 1000 грн по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток – 300 кубов – можно использовать в более холодные месяцы. Эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата.
Сумма субсидии, которую не использовали в прошлом должны обязательно внести в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.
Исполнитель жилищно-коммунальной не имеет права игнорировать сэкономленную субсидию или насчитывать ее иначе.
Напомним, как будет действовать монетизация субсидий.