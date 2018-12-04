PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суд відпустив екс-главу ДФС Продана на поруки/

Суд отпустил экс-главу ГФС Продана на поруки

Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить на поруки экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Соломенский районный суд Киева вынес решение в отношении экс-главы ГФС Мирослава Продана. Его отпустили на поруки, однако запретили менять место жительства, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, суд обязал Продана носить электронный браслет.

Всего взять на поруки бывшего главу ГФС согласились девять нардепов, семь из которых присутствовали на судебном заседании.

Прокуратура требовала выбрать Продану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с залогом в размере 89 млн грн.

Читайте: Чиновники-беглецы: что скрывает Продан и почему политики бегут из Украины

К слову, экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан объяснил причину выезда за границу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суды над пленными моряками: российские адвокаты боятся защищать украинцев
Россиянина посадили на 14 лет за подрыв автобуса с футболистами Боруссии
$1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Ощадбанк выиграл иск против РФ
Суд продлил арест бразильскому боевику Лусварги, воевавшему на Донбассе
Суд усомнился в травме Януковича и перенес последнее слово
Продану заочно объявили о подозрении
Долг Януковича: РФ подала апелляцию
Чиновники-беглецы: что скрывает Продан и почему политики бегут из Украины
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка