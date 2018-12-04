Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить на поруки экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Соломенский районный суд Киева вынес решение в отношении экс-главы ГФС Мирослава Продана. Его отпустили на поруки, однако запретили менять место жительства, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, суд обязал Продана носить электронный браслет.

Всего взять на поруки бывшего главу ГФС согласились девять нардепов, семь из которых присутствовали на судебном заседании.

Прокуратура требовала выбрать Продану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с залогом в размере 89 млн грн.

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К слову, экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан объяснил причину выезда за границу.