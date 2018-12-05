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В Украине появится новый вид соцпомощи

Новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за тяжелобольными детьми, которым еще не установили инвалидность, введут с 1 января 2019 года.

Лица, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена ​​инвалидность, будут получать новую социальную помощь с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания Кабинета министров.

Он отметил, что правительство во время прошлого заседания утвердило порядок предоставления этой помощи.

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Андрей Рева также добавил, что с 1 декабря все пенсии, в том числе по инвалидности, выросли до 1497 грн в связи с повышением прожиточного минимума.

Кроме того, со следующего года повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, до 1638 грн.

Ранее Факты ICTV писали о системе социальных выплат во время военного положения в Украине.

Фото: National Bank Of Ukraine

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