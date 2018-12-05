Новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за тяжелобольными детьми, которым еще не установили инвалидность, введут с 1 января 2019 года.
Лица, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность, будут получать новую социальную помощь с 1 января 2019 года.
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания Кабинета министров.
Он отметил, что правительство во время прошлого заседания утвердило порядок предоставления этой помощи.
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Андрей Рева также добавил, что с 1 декабря все пенсии, в том числе по инвалидности, выросли до 1497 грн в связи с повышением прожиточного минимума.
Кроме того, со следующего года повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, до 1638 грн.
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Фото: National Bank Of Ukraine