Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об ускорении децентрализации в Украине.

Указ №412 обязывает Кабмин обеспечить разработку и внести на рассмотрение ВР законопроект относительно усовершенствования законодательства о местных выборах в связи с образованием объединенных территориальных общин.

Правительство должно принять меры по завершению процесса децентрализации до 2020 года.

Также усилят содействие развитию сельских территорий, путем увеличения объемов финансовой поддержки органам местного самоуправления.

Будут внедрятся реформы в сфере образования: модернизации сети опорных школ, приобретение школьных автобусов, подключение учебных заведений к скоростному интернету.

Указ обязывает областные администрации разработать и утвердить планы перспективного развития на 2019 – 2021 годы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, когда реформа децентрализации охватит страну.

Фото: пресс-служба президента