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Порошенко указом ускорил децентрализацию в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об ускорении децентрализации в Украине.

Указ №412 обязывает Кабмин обеспечить разработку и внести на рассмотрение ВР законопроект относительно усовершенствования законодательства о местных выборах в связи с образованием объединенных территориальных общин.

Правительство должно принять меры по завершению процесса децентрализации до 2020 года.

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Также усилят содействие развитию сельских территорий, путем увеличения объемов финансовой поддержки органам местного самоуправления.

Будут внедрятся реформы в сфере образования: модернизации сети опорных школ, приобретение школьных автобусов, подключение учебных заведений к скоростному интернету.

Указ обязывает областные администрации разработать и утвердить планы перспективного развития на 2019 – 2021 годы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, когда  реформа децентрализации охватит страну.

Фото: пресс-служба президента

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