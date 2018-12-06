Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об ускорении децентрализации в Украине.
Указ №412 обязывает Кабмин обеспечить разработку и внести на рассмотрение ВР законопроект относительно усовершенствования законодательства о местных выборах в связи с образованием объединенных территориальных общин.
Правительство должно принять меры по завершению процесса децентрализации до 2020 года.Читайте: Указ о введении военного положения - обнародована окончательная редакция
Также усилят содействие развитию сельских территорий, путем увеличения объемов финансовой поддержки органам местного самоуправления.
Будут внедрятся реформы в сфере образования: модернизации сети опорных школ, приобретение школьных автобусов, подключение учебных заведений к скоростному интернету.
Указ обязывает областные администрации разработать и утвердить планы перспективного развития на 2019 – 2021 годы.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, когда реформа децентрализации охватит страну.
Фото: пресс-служба президента