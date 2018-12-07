6 декабря в городе Южный (Одесская область) военного комиссара Виктора Калиновского задержали сотрудники СБУ.

В Южном на взятке задержали военкома, сообщает Военная прокуратура.

По информации ведомства, Калиновский вымогал от директора частного предприятия $4,5 тыс.

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За такую сумму военком обещал не призывать военнообязанных сотрудников компании на военную службы и сборы.

Также он обещал снять их с военного учета.

Военкома задержали во время передачи взятки.

По факту проводятся следственные действия.









$4 500 за невызов сотрудников на военные сборы. В Южном СБУ задержала военкома / 2 фотографии

Ранее в Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.

Фото: Военная прокуратура.