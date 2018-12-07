Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но без использования интернет- цифровых моделей продаж и маркетинга обходиться уже фактически невозможно.

Об этом в интервью изданию Деньги заявил генеральный директор Украинской национальной лотереи Андрей Бочковский.

По его словам, основными направлениями перехода лотерей в интернет является построение электронных продаж лотерей, с соответствующей платформой, приемом платежей и выплатой призов, безопасности хранения данных игроков и электронных билетов, а также создание отдельных интернет-лотерей.

– Средний уровень роста онлайн-продаж лотерей в Европе в 2012-2016 годах составлял 6,5%, однако под этой цифрой скрывается поразительная разница между лотереями. В частности, Бельгийская Национальная Лотерея показала рост в 75%, Национальная лотерея Дании – рост в 45%. То есть, мы видим, кто инвестировал в онлайн-платформы и соответственно увеличил свои показатели, – отметил Бочковский.

Как отметил гендиректор УНЛ, эффективная стратегия построения лотерейной интернет-платформы включает множество новых для лотерей аспектов.

– Это и современная лотерейная система, которая позволяет продажи лотерей через любые мобильные устройства, мобильные приложения, интеграцию с программами любых поставщиков, это и развитие так называемых специализированных CRM-систем, систем взаимодействия с игроками, то есть безопасный и эффективный учет персональной информации, финансовых операций, игровых билетов и игровой информации, оперативная и релевантная коммуникация с игроками всеми современными способами, – заявил он.

По словам Бочковского, УНЛ развивается согласно мировым трендам и работает над увеличением предложения ярких игр, над увеличением платежей в государственный бюджет и на финансирование социальных программ.

– Украинская Национальная Лотерея развивается, опираясь на собственные ресурсы, благодаря надежным партнерам, в том числе американской корпорации IGT, и построению доверительных отношений с людьми, которые принимают участие в наших лотереях, – заявил генеральный директор компании.

Напомним, Украинская Национальная Лотерея поддерживает развитие современной украинской музыки.