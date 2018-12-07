В одном из вузов Киева ректор совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов деньги, чтобы не отчислили из университета.

Их разоблачили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины. Их поймали с поличным, когда те получали взятку в размере $1000 от студента.

Об этом сообщает СБУ на странице в Facebook.

В 2016 году они прокручивали схему легализации иностранных граждан путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли вид на жительство, паспорта иностранных граждан, черновую бухгалтерию и $20 тысяч.

Они задержаны, сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжается.

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К слову, в Николаеве правоохранители задержали сотрудника горсовета, который вымогал $5 тыс. взятки.