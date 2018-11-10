В новом выпуске актеры Дизель Шоу показали, как можно проверять чиновников, подозреваемых в коррупции.

Для них устроили марафон коррупционеров.

Некоторые чиновники восприняли этот забег буквально, а кто-то – как призыв бежать “с нажитым непосильным трудом”.

Например, герой Егора Крутоголова явился с чемоданом, полагая, что с помощью марафона хотят провести люстрацию:

– Мужики, СМС все получали? 8.00 Хрещатик. Бегут все. Все департаменты, даже мэр бежит. Вот я бабки все обналичил, документы уничтожил, жену предупредил, любовниц тоже. Готов на все 100%.

Что было дальше – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

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Ранее сообщалось, что актеры Дизель Шоу решили после траура продолжить свою деятельность и давать концерты – ради памяти о Марине Поплавской.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в ДТП под Киевом.