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Экспертиза по делу о расстрелах на Евромайдане завершена. Что известно

Генеральная прокуратура Украины объявила о завершении экспертизы по делу о преступлениях на Евромайдане.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала Интер.

– Мы завершили экспертизу в деле тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказ расстрелять мирный Майдан, – сказал Луценко.

По его словам, в начале 2019 года прокуратура завершит следствие, сможет показать обществу доказательства.

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А именно того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали приказы, в результате которых на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены.

Луценко убежден, что этот суд будет самым ожидаемым процессом за эти годы.

Подозреваемые уничтожили переписки и сервера перед тем, как убежать в РФ.

Однако следователи установили фактаж, доказательства, опросили тысячи людей.

Все это, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане.

Напомним некоторые истории участников Евромайдана.

Фото: пресс-служба ГПУ

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