Несмотря на туман и снегопад, который начался утром 12 декабря, международные аэропорты Киева – Борисполь и Жуляны – работают в штатном режиме. Отменены лишь несколько рейсов.

На данный момент большинство авиарейсов осуществляются по расписанию, сообщает УНН со ссылкой на авиасправку аэропортов.

Однако в аэропорту Киев отменены два рейса на вылет и три – на прилет.

– Возможно, погодные условия не позволяют сесть самолету. Большая часть самолетов уже вылетела, остальные проходят регистрацию. Аэропорт работает в штатном режиме, и самолеты прибывают, – рассказали в аэропорту.

При этом пока нет и задержек рейсов из-за снега.

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Поздно вечером 11 декабря пресс-служба КГГА предупредила, что 12 декабря утром в столице ожидается туман – видимость 200-500 м. Также сегодня утром в Киеве пошел снег, и спецтехника уже начала обработку дорог и тротуаров.

Фото: Рixabay