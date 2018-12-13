Размеры выплат всех видов государственной помощи для чернобыльцев устарели и не соответствуют закону Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Это нарушает права чернобыльцев на социальную защиту, что официально подтверждено выводами Счетной палаты Украины.

Об этом заявил председатель Политсовета партии Відродження Владимир Пилипенко, комментируя отчет Счетной палаты Украины от 12 декабря о результатах аудита эффективности использования средств госбюджета на выплату компенсаций и пособий чернобыльцам.

По словам политика, в результате систематических нарушений прав пострадавших от аварии на ЧАЭС увеличивается количество обращений в суды.

– Счетная палата подтвердила, что в течение 2017-2018 годов, несмотря на инфляцию и рост стоимости жизни, из госбюджета на социальную защиту чернобыльцев выделялась одна и та же сумма – около 1,9 млрд гривен. А некоторые выплаты, на которые чернобыльцы имеют законное право, в прошлом году вообще не осуществлялись. В 2018 году госбюджет получил более 900 млрд гривен доходов. Неужели Минсоцополитики и украинское правительство и дальше будут убеждать, что у государства нет средств, чтобы рассчитаться с чернобыльцами? Средства есть, но отсутствует желание. Государство систематически и нагло нарушает права пострадавших от аварии на ЧАЭС, и теперь, благодаря аудиту Счетной палаты, этот факт не удастся скрыть, – сказал Владимир Пилипенко.

Он отметил, что выводы аудиторов подтвердили позицию партии Відродження о необходимости полного пересмотра законодательства, касающегося социальной защиты чернобыльцев. А также – пересчета всех размеров государственных пособий, на которые имеют право пострадавшие от аварии на ЧАЭС.

– Размер денежной компенсации на питание для чернобыльцев Министерство соцполитики определило на уровне 2015 года. Разовые выплаты на оздоровление не пересматривались более 13 лет. В первом полугодии 2018-го сумма выплаты составила 75-120 грн на человека, а на санаторно-курортное лечение одному чернобыльцу выделяли 481 грн. Этих средств явно недостаточно для того, чтобы приобрести путевку в санаторий и пройти оздоровление, поэтому размер выплат должен быть пересчитан, – добавил Владимир Пилипенко.

Он отметил, что партия Відродження продолжает борьбу за принятие законопроекта №6063-д, призванного восстановить социальные гарантии чернобыльцам. Также политсила подготовила иск против Кабмина с целью добиться перерасчета выплат.

– Мы подготовили иск против Кабинета министров Украины и министра соцполитики Андрея Ревы об изменении формулы и пересчете размера компенсации для чернобыльцев на продукты питания. Мы обратились в Совет Европы с просьбой защитить права ликвидаторов аварии на ЧАЭС – обеспечить выполнение Украиной решений Европейского суда по правам человека в отношении чернобыльцев. Требуем наконец прислушаться к людям, восстановить их утраченные права и льготы. Украинская власть вспоминает о ликвидаторах только накануне очередных годовщин, связанных с трагедией на Чернобыльской АЭС. Причем в буквальном смысле вспоминает – преимущественно об их героизме и самопожертвовании. Но люди – не графики в документах. Им нужны не обещания и поздравительные грамоты, а конкретная помощь, – заявил Владимир Пилипенко.

Напомним, партия Возрождения призывает ограничить зарплату руководителям госмонополий.