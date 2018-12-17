Депутатская группа партия Відродження поддерживает требование лидеров фракций немедленно рассмотреть в парламенте проект постановления №9198 об отмене повышения тарифов на газ для населения.

Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил сопредседатель группы, нардеп Виктор Бондарь.

Он отметил, что сегодня потребительские цены на газ являются экономически необоснованными, а результатом их повышения стал только рост доходов нефтегазовых компаний. Так, в 2017 году Нафтогаз Украины получил $1,5 млрд чистой прибыли, догнав российский Газпром с его прибылью в $1,6 млрд.

Виктор Бондарь отметил, что депутатская группа партия Відродження настаивает не только на принятии постановления. Второе требование – это проведение аудита тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также допуск аудиторов Счетной палаты к проверке деятельности НАК Нафтогаз Украины.

Как сообщил политик, сегодня на предприятии происходят многомиллиардные злоупотребления при закупке газа у европейских компаний.

– Когда мы начали разбираться, как формируется цена на европейский газ, то выяснилось, что в 2017 году газ в Украину поставляли уже 80 компаний-посредников. Они увеличили объемы поставок на 27% – до 14 млрд кубометров и сегодня продают нам по цене от $300 до $500 за тысячу кубов. Причем фактически весь газ заходит в Украину с газораспределительной станции Вельке Капушаны на украинско-словацкой границе. И я хотел бы, чтобы этот факт проверили аудиторы Счетной палаты, – сообщил Виктор Бондарь.

Таким образом, отметил народный депутат, это означает, что страной-производителем всего голубого топлива, которое покупается Нафтогазом у европейских посредников, является Россия.

– Фактически мы покупаем российский газ, за ​​который дополнительно платим транзитные средства и на котором, по подсчету экспертов, европейские посредники зарабатывают от $2,1 до $3,2 млрд в год! Давайте же посчитаем, сколько газовые компании вынули из карманов граждан. Ведь именно за счет украинцев приобретается все голубое топливо. Прибыль Нафтогаза в 2017 составила $1,5 млрд, государственной Укргаздобыча – $1,1 млрд. Европейские посредники зарабатывают на поставках газа в Украину почти 3 млрд долларов. То есть их совокупные доходы составляют почти $6 млрд или 170 млрд гривен. Это огромные средства. Так, может, Счетную палату не допускают к проверке этих фактов, чтобы не стал понятен уровень коррупции? – отметил Виктор Бондарь.

Как сообщалось ранее, депутатская группа партия Відродження предложила вызвать в парламент для отчета председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Основанием для этого стал отказ руководства государственной компании-монополиста допустить к проведению аудита своей деятельности представителей Счетной палаты.