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Факти / Україна / Членство в НАТО і ЄС: Порошенко дає Україні на підготовку 5 років/

Членство в НАТО и ЕС: Порошенко дает Украине на подготовку 5 лет

За 5 лет Украину следует подготовить к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Украину необходимо подготовить к членству в ЕС и НАТО в ближайшие 5 лет, сказал президент Украины Петр Порошенко в Тернополе на встрече со студентами национального педагогического университета, передает Интерфакс-Украина.

– Мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Европейском Союзе и НАТО, – сказал он.

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По его словам, это реально сделать.

К слову, Порошенко заявил, что до конца 18 декабря намерен подписать закон о расширении списка участников боевых действий.

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