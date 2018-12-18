Хедлайнером концерта на открытии новогодней елки в Киеве станет группа СКАЙ.

Главную новогоднюю елку Украины откроют на День Святого Николая 19 декабря в Киеве. Хедлайнером концерта на открытии станет группа СКАЙ, сообщает пресс-служба КГГА.

Празднование начнется 19 декабря в 18.00. Кроме указанной группы будут выступать Наона Orchestra, DeluxeSound Dj’s Exclusive Mix – Dj Slap & Наона Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids.

Для гостей открытия новогодней елки приготовили фотозону, поезд желаний Полярный Экспресс, новогоднюю ярмарку, сказочную аллею чудес, зону сладостей и многое другое.

В этом году главную новогоднюю елку страны украсят тремя км гирлянд и более 1,5 тыс. игрушек.

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К слову, в немецком городе Дортмунд установили елку высотой в 45 метров.