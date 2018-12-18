PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На День Святого Николая в Киеве зажгут елку - программа концерта/

На День Святого Николая в Киеве зажгут елку – программа концерта

Хедлайнером концерта на открытии новогодней елки в Киеве станет группа СКАЙ.

Главную новогоднюю елку Украины откроют на День Святого Николая 19 декабря в Киеве. Хедлайнером концерта на открытии станет группа СКАЙ, сообщает пресс-служба КГГА.

Празднование начнется 19 декабря в 18.00. Кроме указанной группы будут выступать Наона Orchestra, DeluxeSound Dj’s Exclusive Mix – Dj Slap & Наона Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids.

Для гостей открытия новогодней елки приготовили фотозону, поезд желаний Полярный Экспресс, новогоднюю ярмарку, сказочную аллею чудес, зону сладостей и многое другое.

В этом году главную новогоднюю елку страны украсят тремя км гирлянд и более 1,5 тыс. игрушек.

Читайте: Как украсить елку на Новый год 2019 – 5 идей

К слову, в немецком городе Дортмунд установили елку высотой в 45 метров.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка