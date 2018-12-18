Владимир Путин впервые проговорился, что “присоединение” Крыма было аннексией России.

Владимир Путин признался, что “присоединение” Крыма Россией было аннексией. Президент проговорился во время разговора с российскими театралами, передает КоммерсантЪ.

Когда ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко рассказывал о том, как его заведение начинало создавать сеть из Севастополя, Путин спросил его на счет годов, о которых идет речь.

Далее дословно:

– Когда? – переспросил президент РФ.

– Это при Украине еще было, – добавил Сергей Куценко.

– Вот корни аннексии кто закладывал, – кивнул Владимир Путин.

Читайте: Шаг отчаяния: как РФ пыталась заблокировать резолюцию ООН по Крыму

СМИ отмечают, что российский лидер впервые использовал слово аннексия, когда говорил о “присоединении” Крыма к РФ.

Напомним, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Крыма.