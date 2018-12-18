Владимир Путин впервые проговорился, что “присоединение” Крыма было аннексией России.
Владимир Путин признался, что “присоединение” Крыма Россией было аннексией. Президент проговорился во время разговора с российскими театралами, передает КоммерсантЪ.
Когда ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко рассказывал о том, как его заведение начинало создавать сеть из Севастополя, Путин спросил его на счет годов, о которых идет речь.
Далее дословно:
– Когда? – переспросил президент РФ.
– Это при Украине еще было, – добавил Сергей Куценко.
– Вот корни аннексии кто закладывал, – кивнул Владимир Путин.
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СМИ отмечают, что российский лидер впервые использовал слово аннексия, когда говорил о “присоединении” Крыма к РФ.
Напомним, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Крыма.