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Банкрот: Нацбанк ликвидирует ВТБ Банк

ВТБ Банк (Киев) потерял лицензию, началась процедура его ликвидации.

ВТБ Банк – украинская дочка банка из РФ – потерял лицензию по решению Национального банка Украины.

Соответствующую меру было принято вчера, 18 декабря. Сегодня же НБУ “входит в ВТБ Банк как ликвидатор”, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Stand-by для Украины: МВФ выделит три транша

Напомним, в ноябре Нацбанк давал ВТБ Банку шанс улучшить ликвидность, но реальных шагов, по заявлению регулятора, он так и не увидел. В связи с этим, НБУ 27 ноября принял решение обьявить финучреждение банкротом.

 

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