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Факти / Україна / Хто керує війною на Донбасі: Україна подає до Страсбурга докази проти РФ/

Кто руководит войной на Донбассе: Украина подает в Страсбург доказательства против РФ

Украина получила доказательства, кто руководит военными на Донбассе из России – с реальными фамилиями, документами и перехватами, и вскоре передаст их в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Заместитель министра юстиции Иван Лищина в интервью Европейской правде заявил, что ранее Украина уже сообщала об этом в ЕСПЧ, но без детальных подтверждений.

По его словам, если в начале агрессии на Донбассе были преимущественно бандформирования, “которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль”.

Лищина уточнил, что сейчас на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с единым штабом в Новочеркасске.

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Он также сказал, что суду потребуется дополнительное время для ознакомления с новыми доказательствами, поэтому слушания по Донбассу состоятся не раньше 2020 года.

К слову, решение по делу Украины против РФ о нарушениях в аннексированном Крыму Европейский суд по правам человека может обнародовать в 2020 году.

Фото: Dreamstime

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