На массовое производство у государства нет денег. Безопасность стоит дорого. Но выбора пока мы не имеем.

Отечественная ракета Нептун предназначена для поражения военных кораблей и транспортных судов. Она не просто летает. Во время испытаний, ракета уже поразила морскую цель с расстояния 280 километров

Однако сама ракета – это еще не оружие. Для нее нужна пусковая установка, радары и система управления. А их журналистам пока еще не показывают. Доделывают.

В конечном варианте Нептун должно быть мобильным. Перевозиться грузовиком. Это украинский ответ главному конкуренту – противокорабельному комплексу Бал, который стоит на вооружении России.

Ракет для С-125 на военных арсеналах – очень много. А после модернизации на украинских заводах они стреляют гораздо точнее и на большее расстояние.

Усиление противовоздушной обороны для нас сейчас критически важно.



Испытали высокоточный управляемый снаряд Квитник шесть лет назад. Тогда новинку приняли на вооружение, но так и не закупили.

Сейчас о нем снова вспомнили. Только вот раньше некоторые детали Квитник поставлялись из России. Теперь же от них отказались. Замену деталям изобрели украинские конструкторы.

Производитель оружия – предприятия концерна Укроборонпром. Там надеются, что Минобороны в ближайшее время закажет опытную партию, и после финальных испытаний Квитник массово пойдет в армию.

А если учитывать, что Вооруженные Силы потратили огромное количество снарядов во время боев на Донбассе и еще и потеряли во время пожаров на арсеналах, понятно – без новых боеприпасов не обойтись.

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И хотя в Украине в этом году запустили производство снарядов больших калибров, на восстановление запасов могут уйти годы.

Сходную с Квитником судьбу имел и знаменитый украинский комплекс Стугна. Противотанковый комплекс был на вооружении с 2011, но массово пошел в войска лишь недавно.

Стрелять управляемыми противотанковыми ракетами украинские оружейники научили и вертолеты.

Напомним, на Востоке страны ситуация остается напряженной. Эпицентр противостояния Луганское направление. В основном боевые действия возобновляются с заходом солнца.