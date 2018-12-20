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Факти / Україна / Через 9 років: у Дніпрі суд щодо смертельної ДТП із фігуристкою/

Через 9 лет: в Днепре суд по смертельном ДТП с фигуристкой

В Днепре прошло подготовительное заседание суда по делу о ДТП, в результате которого погибла фигуристка Радмила Тигиева.

В Днепре суд провел подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло в 2009 году. В нем погибла фигуристка Радмила Тигиева и пострадал ее друг Артем Стороженко, сообщает 49000.com.ua.

Обвиняют в аварии Екатерину Прокопец, которая употребила алкоголь на загородной вечеринке и решила сесть за руль ВАЗа. В результате этих действий она врезалась в автомобиль Ford, в котором и находилась фигуристка.

Во время заседания защита пыталась опротестовать ходатайство следственного прокурора.

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Пострадавший Стороженко заявил, что у него нет претензий к Екатерине Прокопец, ведь она выплатила ему полную компенсацию.

Он также сказал, что не хочет вспоминать о событиях дня аварии, поскольку страдает из-за этого.

Ранее Факты ICTV писали о страшном ДТП, в котором погибла Радмила Тигиева и том, как его расследовали эти девять лет.

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