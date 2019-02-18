На счета за газ кроме повышения тарифов повлияла также низкая среднемесячная температура.
Централизованное отопление для киевлян подорожало в среднем на 40%. Для некоторых жителей столицы рост стоимости теплоэнергии достиг 60%.
Комментируя платежки за отопления, которые киевляне получили за январь, в КП Киевтеплоэнерго подчеркнули, что кроме повышения тарифов на счета повлияла также низкая среднемесячная температура.
Директор СП Энергосбыт Константин Лопатин также обьяснил механизм начисления оплаты:
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- Счетчик есть. Начисление осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме.
- Счетчик неисправен. Для начисления берутся фактические объемы потребления за прошлый отопительный сезон.
- Счетчика нет. Оплата начисляется по нормам потребления.
К слову, для пользователей без счетчиков правительство вернуло сниженные нормы потребления газа.
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