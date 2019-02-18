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Не только тариф: почему киевляни переплатили за отопление в январе

На счета за газ кроме повышения тарифов повлияла также низкая среднемесячная температура.

Не только тариф: почему киевляни переплатили за отопление в январе

Централизованное отопление для киевлян подорожало в среднем на 40%. Для некоторых жителей столицы рост стоимости теплоэнергии достиг 60%.

Комментируя платежки за отопления, которые киевляне получили за январь, в КП Киевтеплоэнерго подчеркнули, что кроме повышения тарифов на счета повлияла также низкая среднемесячная температура.

Директор СП Энергосбыт Константин Лопатин также обьяснил механизм начисления оплаты:

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  • Счетчик есть. Начисление осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме.
  • Счетчик неисправен. Для начисления берутся фактические объемы потребления за прошлый отопительный сезон.
  • Счетчика нет. Оплата начисляется по нормам потребления.

К слову, для пользователей без счетчиков правительство вернуло сниженные нормы потребления газа.

Фото: zvonko59

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