На счета за газ кроме повышения тарифов повлияла также низкая среднемесячная температура.

Централизованное отопление для киевлян подорожало в среднем на 40%. Для некоторых жителей столицы рост стоимости теплоэнергии достиг 60%.

Комментируя платежки за отопления, которые киевляне получили за январь, в КП Киевтеплоэнерго подчеркнули, что кроме повышения тарифов на счета повлияла также низкая среднемесячная температура.

Директор СП Энергосбыт Константин Лопатин также обьяснил механизм начисления оплаты:

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Счетчик есть. Начисление осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

Начисление осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме. Счетчик неисправен. Для начисления берутся фактические объемы потребления за прошлый отопительный сезон.

Для начисления берутся фактические объемы потребления за прошлый отопительный сезон. Счетчика нет. Оплата начисляется по нормам потребления.

К слову, для пользователей без счетчиков правительство вернуло сниженные нормы потребления газа.

Фото: zvonko59