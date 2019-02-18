На рахунки за газ окрім підвищення тарифів вплинула також низька середньомісячна температура.
Централізоване опалення для киян подорожчало в середньому на 40%. Для деяких жителів столиці зростання вартості теплоенергії досягло 60%.
Коментуючи платіжки за опалення, які кияни отримали за січень, в КП Київтеплоенерго підкреслили, що крім підвищення тарифів на рахунки вплинула також низька середньомісячна температура.
Директор СП Енергозбут Костянтин Лопатін також пояснив механізм нарахування оплати:
Читайте: Безкоштовні лічильники газу для населення: Нафтогаз назвав умову
- Лічильник є. Нарахування здійснюється пропорційно площі кожного окремого приміщення в житловому будинку.
- Лічильник несправний. Для нарахування беруться фактичні обсяги споживання за минулий опалювальний сезон.
- Лічильника немає. Оплата нараховується за нормами споживання.
До слова, для користувачів без лічильників уряд повернув знижені норми споживання газу.
Фото: zvonko59