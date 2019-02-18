На рахунки за газ окрім підвищення тарифів вплинула також низька середньомісячна температура.

Централізоване опалення для киян подорожчало в середньому на 40%. Для деяких жителів столиці зростання вартості теплоенергії досягло 60%.

Коментуючи платіжки за опалення, які кияни отримали за січень, в КП Київтеплоенерго підкреслили, що крім підвищення тарифів на рахунки вплинула також низька середньомісячна температура.

Директор СП Енергозбут Костянтин Лопатін також пояснив механізм нарахування оплати:

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Лічильник є. Нарахування здійснюється пропорційно площі кожного окремого приміщення в житловому будинку.

Нарахування здійснюється пропорційно площі кожного окремого приміщення в житловому будинку. Лічильник несправний. Для нарахування беруться фактичні обсяги споживання за минулий опалювальний сезон.

Для нарахування беруться фактичні обсяги споживання за минулий опалювальний сезон. Лічильника немає. Оплата нараховується за нормами споживання.

До слова, для користувачів без лічильників уряд повернув знижені норми споживання газу.

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