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Не тільки тариф: чому кияни переплатили за опалення в січні

На рахунки за газ окрім підвищення тарифів вплинула також низька середньомісячна температура.

Не тільки тариф: чому кияни переплатили за опалення в січні

Централізоване опалення для киян подорожчало в середньому на 40%. Для деяких жителів столиці зростання вартості теплоенергії досягло 60%.

Коментуючи платіжки за опалення, які кияни отримали за січень, в КП Київтеплоенерго підкреслили, що крім підвищення тарифів на рахунки вплинула також низька середньомісячна температура.

Директор СП Енергозбут Костянтин Лопатін також пояснив механізм нарахування оплати:

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  • Лічильник є. Нарахування здійснюється пропорційно площі кожного окремого приміщення в житловому будинку.
  • Лічильник несправний. Для нарахування беруться фактичні обсяги споживання за минулий опалювальний сезон.
  • Лічильника немає. Оплата нараховується за нормами споживання.

До слова, для користувачів без лічильників уряд повернув знижені норми споживання газу.

Фото: zvonko59

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