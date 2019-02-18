Рейтинг кандидата на пост президента Украины от Оппозиционного блока Александра Вилкула демонстрирует уверенную тенденцию к росту. Лидер оппозиции уверенно опережает Юрия Бойко, у которого рейтинг стабильно снижается.

Об этом заявил руководитель Фонда Украинская политика Константин Бондаренко, презентуя результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Фонда Украинская политика исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Александра Вилкула проголосовали бы 7,4% избирателей, которые определились с выбором, а за Юрия Бойко – 7,2%.

Напомним, что ни одна партия не захотела выдвигать Юрия Бойко своим кандидатом на президентских выборах и он вынужден был пойти самовыдвиженцем. А в ноябре 2018 Бойко был исключен из фракции Оппозиционного Блока за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей.

– Бойко был единственным украинским политиком, кому партия помогла нарастить рейтинг. В 2014 году личный рейтинг Бойко был на уровне 0,19%, а у Оппозиционного блока – 9,4%, поэтому он фактически принял рейтинг партии. Теперь, когда он перешел в другую нишу, он начал терять рейтинг.

– Вилкул же наоборот стабильно наращивает свою популярность, поскольку к людям приходят осознание того, что именно он является лидером Оппозиционного блока. Причем как раз Бойко, Рабинович и Медведчук сделали все для того, чтобы это осознание пришло, – подчеркнул Константин Бондаренко.

Политолог отметил, что, несмотря на внешнее сходство, у партий Вилкула и Бойко – разные политические ниши.

– Фактически партия За життя, а теперь и Оппозиционная платформа – За життя пытается овладеть той нишей, которую раньше занимали коммунисты – это крайняя протестная популистская ниша с не большим электоральным потенциалом.

– Оппозиционный блок же представляет более широкий спектр, отстаивая интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития Украине. И, соответственно, сегодня Бойко теряет свои позиции, – подчеркнул Кость Бондаренко.

Лидером симпатий, согласно результатом исследования, остается Владимир Зеленский с результатом 13,1% (18,2% от определившихся). На втором месте – действующий президент Петр Порошенко (11,2%, соответственно – 15,6% от определившихся). На третьем месте – Юлия Тимошенко (10,9/15,2%). Четвертую позицию занимает Олег Ляшко с 12,1% от определившихся респондентов.

Не определились со своим выбором или затрудняются ответить на поставленный вопрос 28,1% респондентов. Этот показатель заметно снизился относительно исследования, проведенного в январе. Тогда он составлял 34,5%.

Согласно полученным данным, на предстоящих президентских выборах явка на избирательные участки составит 56,5%. 19,7% планируют принять участие в голосовании. В то же время 13,2% респондентов заявили, что не собираются принимать участия в выборах. Этот показатель также продемонстрировал тенденцию к снижению. В январе 2019 года отказывались принимать участие в выборах 21,9% респондентов.

Исследование проведено в 23 областных центрах (кроме Донецка и Луганска) и г. Киев, и пяти крупных городах (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 23 малых городах, 27 населенных пунктах смешанного типа, 62 селах. В ходе этого исследования был опрошен 4851 респондент (погрешность +/- 1,5%). Исследование проводилось с 28 января по 10 февраля 2019 года.