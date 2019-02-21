Грузоотправители Украины выступили против автоматической индексации тарифов на перевозки. Рынок заинтересован в прогнозируемости, но автоматическая индексация, тем более на индекс цен производителей, не дает ответа на этот запрос, заявил президент объединения Укрметаллургпром Александр Каленков в материале издания ЦТС.

В сообщении говорится, что еще в конце 2018 года стал понятно, что Укрзализныця намерена повышать тарифы на грузоперевозки, передает 5 канал.

– Если в прошлом году компания прибегала к скрытым методов повышения своих услуг, то на 2019 год были анонсированы планы по внедрению автоматической индексации тарифов на перевозку грузов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Провести такую ​​индексацию в УЗ намерены четыре раза в год: первый этап и повышение на 14,2% планировался на 1 февраля, – сообщается в материале.

По словам Каленкова, автоматический тариф не будет работать в интересах бизнеса, в то же время сейчас у предприятия нет стимула сокращать свои расходы.

– Самое важное – это создание независимого регулятора. Тогда можно разработать методику тарифообразования, установить экономически обоснованные тарифы, которые должны покрывать текущие расходы УЗ, инвестиции, долю прибыли и плюс должен быть механизм, который будет стимулировать УЗ эти расходы сокращать, – отметил Каленков.

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Напомним, в 2019 году Укрзализныця повысит стоимость билетов на пассажирские поезда и грузоперевозок.

Фото: Укрзалізниця